First Hydrogen nutzt kleine modulare Reaktoren zur Wasserstoffproduktion. Kann diese Technologie die Energiewende beschleunigen?

Kann Atomkraft die Lösung für die grüne Wasserstoff-Revolution sein? First Hydrogen geht diesen ungewöhnlichen Weg und setzt mit seiner neuen Tochter First Nuclear Corp. auf kleine modulare Reaktoren (SMRs). Diese Technologie könnte das entscheidende Puzzleteil für eine zuverlässige und wetterunabhängige Produktion von grünem Wasserstoff sein.

Kleine Reaktoren, große Pläne

Während viele Wasserstoffunternehmen auf erneuerbare Energien setzen, verfolgt First Hydrogen einen anderen Ansatz. Die neu gegründete First Nuclear Corp. soll SMRs nutzen, um grünen Wasserstoff effizient und skalierbar herzustellen. Der Vorteil: Die kompakten Reaktoren liefern konstante Energie - unabhängig von Sonne oder Wind.

Die Marktchancen sind enorm. Laut IDTechEx könnte der globale SMR-Markt bis 2033 auf 72,4 Milliarden US-Dollar und bis 2043 sogar auf 295 Milliarden US-Dollar wachsen. Mit einer jährlichen Wachstumsrate von 30% positioniert sich First Hydrogen damit in einem der vielversprechendsten Segmente der Energiewende.

Komplettes Wasserstoff-Ökosystem im Aufbau

Die Strategie des Unternehmens geht jedoch über die reine Produktion hinaus. Durch die Kombination von SMR-Technologie mit dem bestehenden "Hydrogen-as-a-Service"-Modell (HAAS) arbeitet First Hydrogen an einem integrierten Ökosystem. Dies könnte den Durchbruch für praktikable Wasserstofflösungen in Industrie und Kommunen bedeuten.

Der globale Markt für grünen Wasserstoff steht vor einem exponentiellen Wachstumsschub. Von 2,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 könnte das Volumen bis 2032 auf 143,8 Milliarden US-Dollar explodieren - eine jährliche Wachstumsrate von über 50%. First Hydrogen positioniert sich mit seinem innovativen Ansatz genau im Zentrum dieser Entwicklung.

Die Aktie zeigte zuletzt eine leichte Erholung nach dem jüngsten Rücksetzer. Doch für Anleger geht es hier weniger um kurzfristige Kursbewegungen als um die langfristige Frage: Kann dieser unkonventionelle Ansatz die Wasserstoff-Produktion revolutionieren?

