Time to Buy....: Uran im Schatten des Sturms - Das Zeitfenster der Jahrhundertchance schließt sich!

Mit der Amtseinführung von Donald Trump als neuer US-Präsident rücken Metalle, besonders Silber, verstärkt ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Seine 'Zoll'-Drohungen sorgen schon jetzt für mächtig Wirbel!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

noch immer wirken die Uran-Spotpreise von rund 65,- US-Dollar pro Pfund wie ein stabiler Anker im Chaos. Doch dieser Preis erzählt nur die halbe Wahrheit - denn hinter den Kulissen wächst ein strukturelles Defizit heran, das sich bald in seiner ganzen Sprengkraft entladen könnte.

Quelle: UxC, TD Cowen

Jahrelang lebte der Uranmarkt von Lagerbeständen - ein stilles Polster, das die Illusion eines funktionierenden Gleichgewichts aufrechterhielt. Doch jetzt ist dieses Polster aufgebraucht. Die Lagerbestände sind auf unter drei Prozent des globalen Angebots gefallen - ein Niveau, das selbst konservative Marktteilnehmer als kritisch bezeichnen. Transaktionen am Spotmarkt bleiben zögerlich, während langfristige Verträge nach wie vor hinter dem Verbrauch zurückbleiben. Was daraus folgt, ist nichts weniger als ein unausweichlicher Angebotskollaps.

Und dennoch herrscht eine kollektive Illusion im Markt: Analysten und Versorger kalkulieren mit Produktionsvolumina, die weder zeitlich noch technisch realistisch sind. Selbst Projekte wie "Rook I', "Tumas' oder "Etango' mögen in Präsentationen bald liefern - in der Realität jedoch braucht es Genehmigungen, Infrastruktur, Kapital, Fachkräfte und vor allem: Zeit. Selbst mit politischem Rückenwind kann keine dieser Minen binnen weniger Jahre in Massenproduktion gehen.

Quelle: Eigenbearbeitung

Das Problem liegt nicht nur in der Geologie oder Technik, sondern in der fragmentierten Industrie selbst. Jahrzehntelange Baisse haben Know-how und Kapitalbasis ausgehöhlt. Veteranen wie Dustin Garrow und David Cates sprechen offen von "gefährlich optimistischen Erwartungen" und warnen vor einer massiven Fehlwahrnehmung: Was heute nach reichem Angebot aussieht, ist oft dasselbe Pfund Uran, das gleichzeitig mehreren Versorgern angeboten wird. Eine optische Täuschung mit potenziell katastrophalen Folgen.

Gleichzeitig eskalieren die geopolitischen Risiken. China hat den Export von Seltenen Erden gestoppt. Russland bleibt ein unkalkulierbarer Faktor in der Brennstoffversorgung. Und Kasachstan - Lieferant Nummer eins - steht zwischen den Machtblöcken. Noch mögen Uranimporte zollfrei sein. Doch wie lange noch?

Die Dynamik ist eindeutig: Die Nachfrage ist nicht mehr die offene Frage - sie ist Realität. Der Knoten liegt im Angebot. Und dieser Knoten wird sich erst lösen, wenn die Uranpreise deutlich über die 100,- US-Dollar-Marke steigen, und zwar dauerhaft, nicht nur punktuell.

Uran Chart einfügen

Institutionelle Käufer verhalten sich bislang zurückhaltend. Doch Experten wie Mike Alkin sehen die Zündschnur: Sobald ein großer Versorger öffentlich einen Liefervertrag meldet, kippt die Stimmung. Die "FOMO'-Welle ("Fear of Missing Out') wird losbrechen und der Markt in Panik geraten, was für Uran historisch stets explosive Preisschübe bedeutete.

Wir stehen an einem Wendepunkt. Die Ruhe ist trügerisch. Das Zeitfenster, um in eine strategische Energiequelle zu investieren, die nicht nur klimaneutral, sondern geopolitisch unverzichtbar ist, schließt sich schneller, als viele denken. Wer heute in Uran investiert, spekuliert nicht - er antizipiert das Unvermeidliche. Da ein Uran-Investment für Privatanleger nur begrenzt möglich ist, sollten Investoren hier einen genauen Blick auf IsoEnergy (WKN: A2DMA2) werfen, die Firma, wieder einmal Weltklasse Bohrergebnisse präsentiert hat!

IsoEnergy identifiziert außergewöhnliches Potenzial für zusätzliche Uranmineralisierungen bei "Larocque East'!

Mit dem Abschluss seines rund 6.400 Bohrmeter umfassenden Explorationsprogramms auf seinem Power-Projekt "Larocque East' im kanadischen globalen Uran-Hotspot "Athabasca Becken', meldet IsoEnergy (WKN: A2DMA2) gleich multiple Megatreffer. Schaut man auf die rekordverdächtige Ressource von "angezeigten' fetten 48,6 Millionen Pfund mit grandiosem U3O8-Gehalt von 34,5 % und eine "abgeleitete'-Mineralressource von satten 2,7 Mio. Pfund mit 2,2 % U3O8, verwundert das natürlich nicht.

Dennoch sind die jetzt gemeldeten Ergebnisse nicht minder sensationell. Denn gleich fünf Bohrlöchern stießen im Winter entlang der östlichen Erweiterungen des Haupttrends der super-hochgradigen Lagerstätte "Hurricane' und des südlichen Trends sowie in "Area D', 2,8 km östlich von "Hurricane', auf stark erhöhte Radioaktivität.

Der doppelt-fette Strich unter dieser Rechnung: Phänomenales Potenzial für zusätzliche Zonen mit hochgradigen Uranmineralisierungen, und das sowohl unmittelbar auf dem Streich von "Hurricane' wie auch entlang des 9 km langen "Larocque'-Trends.

Quelle: IsoEnergy

Insgesamt, und das ist das bombastische "Big Picture", untermauert die starke Radioaktivität entlang des Haupt- und Südtrends von "Hurricane' die strukturelle Kontinuität und gibt dem Potenzial für eine Ressourcenerweiterung damit einen weiteren dynamischen Push.

Fette Volltreffer in Serie!

Bei den Bohrungen am "Hurricane'-Haupttrend förderte Bohrung LE25-194 einen grandiosen durchschnittlichen RS-125-Wert im Kern von 3.100 counts per second (cps) über 0,5 m zutage. Die Bohrlochsonde erreichte dabei einen Höchstwert von phänomenalen 30.829 cps. Etwa weiter östlichlieferte Bohrloch LE25-198 fantastische bis zu 625 cps im Kern und 26.503 cps in der Bohrlochsonde.

Beim südlichen Trend überzeugte Bohrloch LE25-207, das 240 m östlich von "Hurricane' niedergebracht wurde, mit einem erstklassigen durchschnittlichen RS-125-Wert von 8.800 cps auf über 0,5 m und einem maximalen Bohrlochsonde-Wert von herausragenden 30.096 cps. LE25-210 schließlich, das 480 m östlich von "Hurricane' gebohrt wurde, konnte durchschnittlich bis zu 3.700 cps über ebenfalls 0,5 m zutage fördern, inklusive eines maximalen Werts der Bohrlochsonde von 20.280 cps.

Quelle: IsoEnergy

Insgesamt bestätigen die fetten Volltreffer dieser Bohrungen mit ihrer starken Radioaktivität eindrucksvoll die vielversprechende Kontinuität der Uranmineralisierung östlich von "Hurricane'.

Auch regionale Ziele auf Rekordkurs!

Rund 3 km östlich von der "Hurricane'-Lagerstätte testete IsoEnergy (WKN: A2DMA2) die gehaltvolle "Area D'. Dabei gelang Bohrloch LE25-202 mit einem durchschnittlichen RS-125-Wert von 6.200 cps auf über 0,5 m im Kern und bis zu 28.782 cps in der Bohrlochsonde, gleich ein historischer Volltreffer. Denn dieser Radioaktivitätswert ist der beste, der bisher außerhalb von "Hurricane' gemeldet wurde. Das schließlich ist ein beeindruckender Beweis für das außergewöhnliche Potenzial dieses regionalen Ziels.

Quelle: IsoEnergy

Während alle nun gespannt auf die geochemischen Ergebnisse warten, bereitet sich IsoEnergy (WKN: A2DMA2) schon kräftig auf die Sommerbohrungen vor. Diese sollen auf die phänomenal erfolgreichen Ergebnisse des Winterbohrprogramms aufsetzen und neben den Zielen unweit der mächtigen "Hurricane'-Lagerstätte auch die Zielgebiete "E' und "F' erproben, die 6 bis 9 km östlich von "Hurricane' liegen, entlang eines sechs Kilometer langen Abschnitts des "Larocque'-Trends.

Außerdem wird sich IsoEnergy (WKN: A2DMA2) auch mit der vielversprechenden geophysikalischen Neuinterpretation bzw. Erweiterung des Zielinventars des "Larocque'-Trends beschäftigen. Diese nämlich hat einen zuvor 2.500 m langen und bisher wenig erforschten leitfähigen Trend 800 m nördlich von "Hurricane' identifiziert.

Quelle: IsoEnergy

Dieser wurde bisher nur durch zwei historische Bohrlöcher erprobt und stellt ein äußerst vielversprechendes Ziel für zukünftige Bohrungen dar - und natürlich für weiteres Ressourcenpotenzial.

Power-Potenzial für zusätzliche Entdeckungen und Erweiterungen!

Die in jeder Hinsicht herausragenden Ergebnisse und Erkenntnisse fasst Dr. Dan Brisbin, Vice President Exploration bei IsoEnergy (WKN: A2DMA2), zusammen und gibt auch einen spannenden perspektivischen Ausblick auf das nächste Kapitel der außergewöhnlichen "Larocque East'-Erfolgsgeschichte:

"Wir haben östlich der "Hurricane'-Lagerstätte gleich mehrfach eine signifikant erhöhte Radioaktivität durchschnitten und vor allem in der Area "D' den höchsten Radioaktivitätswert gemeldet, der bisher außerhalb von "Hurricane' gebohrt wurde. Das alles weist eindrucksvoll auf das außerordentliche Potenzial für weitere Entdeckungen und Erweiterungen hin, sowohl mit Blick auf "Hurricane' als auch bei zusätzlichen Zielzonen entlang des "Larocque'-Trends. Umso entschlossener gehen wir nun unser Sommerbohrprogramm an, bei dem wir auch die Exploration der vielversprechenden Zielgebiete "E' und "F' wieder aufnehmen."

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/isoenergy-more-exploration-at-larocque-east-and-further-progress-on-several-projects-planned/

Fazit: IsoEnergy - Die neue Uran-Sensation im Herzschlag des Jahrhunderts!

IsoEnergy (WKN: A2DMA2) setzt im "Athabasca- Becken' neue Maßstäbe und liefert eine Entdeckung nach der anderen - und das in einem Marktumfeld, das auf eine wahre Preisexplosion zusteuert! Während die Welt noch schläft, bereitet sich IsoEnergy auf den nächsten großen Wurf vor: Ressourcenerweiterungen, neue hochgradige Zonen und ein Explorationspotenzial, das seinesgleichen sucht.

In einem Uranmarkt, der auf eine epochale Angebotsknappheit zusteuert, sind Entdeckungen wie jene auf "Larocque East' nichts weniger als ein Goldäquivalent für Investoren. Die jüngsten Bohrergebnisse beweisen eindrucksvoll: IsoEnergy (WKN: A2DMA2) ist nicht nur ein Mitspieler - IsoEnergy ist ein kommender Champion im Uran-Game!

Mit einem strukturell explodierenden Uranbedarf, geopolitischen Engpässen und der wachsenden Bedeutung von Kernenergie als Klimaretter stehen die Uran-Zeichen glasklar auf Sturm - und IsoEnergy (WKN: A2DMA2) sitzt am Steuer dieser kommenden Energiewende!

Wer auf der Suche nach einer kraftvollen Hebelchance im Uranmarkt ist, der kommt an IsoEnergy (WKN: A2DMA2) jetzt nicht mehr vorbei. Hier treffen Weltklasse-Projekte auf ein Jahrhundertmarktumfeld - eine Kombination, die explosiver kaum sein könnte!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: IsoEnergy, Quelle: UxC, TD Cowen, eigener Research

