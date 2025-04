The following instruments on XETRA do have their first trading 28.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.04.2025Aktien1 CA14446B1085 Carrier Connect Data Solutions Inc.2 US88706T1088 TIM S.A. ADR3 CNE100006QK7 Yibin City Commercial Bank Co. Ltd.4 US04962A2042 Atos SE ADR5 US27616P3010 Easterly Government Properties Inc.6 US62955X3008 NaaS Technology Inc. ADR7 US98420X2027 X4 Pharmaceuticals Inc.Anleihen1 US931142FL21 Walmart Inc.2 USC39555AJ31 goeasy Ltd.3 US931142FP35 Walmart Inc.4 BE6363767821 AGEAS SA/NV5 DE000DW6AHK9 DZ BANK AG6 US931142FM04 Walmart Inc.7 US113004AA39 Brookfield Asset Management Ltd.8 FR001400ZBI7 Crédit Mutuel Arkéa9 XS3059437460 Nationwide Building Society10 DE000NLB5C62 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-11 DE000NLB5C47 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-12 DE000NLB5C39 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-13 DE000NLB5C21 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-14 DE000NLB5C13 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-15 US91282CMZ13 United States of America16 US931142FN86 Walmart Inc.17 DE000HLB45P8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HLB45L7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 US91282CNA52 United States of America