Der Politiker der Europäischen Zentralbank (EZB), Francois Villeroy de Galhau, sagte am Montag, dass die Zentralbank noch "Spielraum für Zinssenkungen in Europa" habe. Zusätzliche Kommentare Wir befinden uns in einem Moment großer wirtschaftlicher Unsicherheit.Es gibt jedoch keine zusätzlichen Inflationszeichen in der Region.Es wird keine Rezession ...

Den vollständigen Artikel lesen ...