Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://dwbdiv.smartbrokerplus.de/ts/94450/tsc - typ=r&amc=con.smartbrokerplus.536232.548190.CRTuFopWREk&smc1=YouTube (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: DoorDash | Biontech | Nagarro - bandelt Ferrari mit chinesischen Autobauer an - ? Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran ? Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - Leitindex leicht im Plus DoorDash - Übernahme von Deliveroo geplant Biontech - Summit belastet Ferrari - Plattform von Leapmotors ein Thema BYD - gutes Zahlenwerk Termine - 4 der "Magnificent 7" berichten Merck - Übernahme von Springworks ist durch Traton - Auftragseingänge sorgen für Gewinne Daimler Truck - Aktie zieht im Windschatten mit Nagarro - die Lage wird immer schlimmer Depot - Nordex zieht wieter an Zuschauerfragen