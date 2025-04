Ein wenig berauschender Auftakt in die neue Handelswoche: Der am Vormittag noch starke DAX büßte im heutigen Handel die anfänglichen Gewinne wieder ein und schloss am Ende nahe am Tagestief 0,13 Prozent im Plus bei 22.271,67 Punkten. Noch weniger Bewegung gab es unterm Strich beim MDAX. Denn der Index der mittelgroßen Unternehmen legte um gerade einmal 0,05 Prozent auf 28.308,01 Zähler zu. Unter den Einzelwerten nahm die Airbus-Aktie mit plus 2,6 Prozent die DAX-Spitze ein. Der weltgrößte Flugzeugbauer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...