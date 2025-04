Achtung...: Newsflash- Aufbruchstimmung pur: Rohstoff-Champions melden sensationelle Fortschritte!

Anzeige / Werbung

Während an den Märkten Unsicherheit herrscht, setzen ausgewählte Rohstoffunternehmen beeindruckende Meilensteine - und könnten damit die nächste Rallye starten!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wer jetzt hinschaut, könnte schon bald von massiven Kursgewinnen profitieren. Deshalb werfen wir heute einen Blick auf die brandheißen News, die Anlegerherzen begeistern und höherschlagen lassen sollten:

Hannan Metals - Genehmigung für erstes Bohr-Pad: "Valiente'-Entdeckung steht in den Startlöchern!

Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) katapultiert sich mit Hochgeschwindigkeit auf die Überholspur: Die peruanische Regierung hat die Baugenehmigung für das erste Bohr-Pad auf dem "Belen'-Prospekt des vielversprechende "Valiente'-Projekt in Peru erteilt! Das bedeutet: In Kürze starten die ersten Bohrungen ineiner der vielversprechendsten neuen Explorationsregionen Südamerikas. "Valiente' bietet gewaltiges Potenzial für Kupfer-Gold-Entdeckungen von Weltklasse.

Fakten, die elektrisieren:

"Valiente' erstreckt sich über ein riesiges, kaum erkundetes Gebiet im mineralreichen Hinterland Perus.

erstreckt sich über ein im mineralreichen Hinterland Perus. Frühere Explorationsarbeiten haben bereits Hinweise auf mehrere hochgradige Kupfer-Gold-Zonen geliefert.

haben bereits Hinweise auf mehrere geliefert. Mit der Genehmigung kann Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) jetzt endlich den Bohrer ansetzen und den verborgenen Schatz heben!

Fazit:? Hier entsteht ein gewaltiger Werthebel! Wer sich jetzt in Position bringt, könnte bei einer Entdeckung der ersten Liga gigantische Kursgewinne einfahren! Frühpositionierte Anleger könnten hier an der Wiege eines neuen Explorations-Highlights stehen!

MAG Silver - Produktionsstart in Sicht: "Juanicipio' wird zur MEGA-Geldquelle!

MAG Silver (WKN: 460241) liefert eine echte Sensationsmeldung: Die Produktion auf dem Weltklasse-Silberprojekt "Juanicipio' in Mexiko soll bereits im ersten Quartal 2025 voll anlaufen sein! Nach Jahren der Entwicklung steht MAG nun kurz davor, einen massiven Cashflow-Schub zu erzielen. "Juanicipio' zählt zu den hochwertigsten neuen Silberminen weltweit - und MAG Silver (WKN: 460241) besitzt 44 %! Mit rekordverdächtig niedrigen Produktionskosten, Top-Reserven und Dividendenzahlungen könnte die Aktie vor einer Neubewertung stehen. Ein klarer Kandidat für wachstumsorientierte Depots!

Fazit:? Mit dem kommerziellen Produktionsstart von "Juanicipio' katapultiert sich MAG Silver (WKN: 460241) in die Liga der profitabelsten Silberproduzenten. Dieses Unternehmen hat das Zeug, zum absoluten Kursrenner im Edelmetallsektor zu werden, nicht zuletzt auch aufgrund seines nun starken organischen Wachstums seiner anderen Projekte!

Sierra Madre Gold and Silver - Fundament gestärkt, Wachstum vorprogrammiert!

Sierra Madre Gold & Silver (WKN: A3CM97) präsentiert beeindruckende Jahreszahlen für 2024 und rüstet sich für die nächste Wachstumsphase! Mit einer soliden Bilanz und dem Fokus auf vollständige Wiederinbetriebnahme der "La Guitarra'-Mine hat Sierra Madre die perfekte Ausgangsposition geschaffen. Mit satten 6,5 Millionen US-Dollar Einnahmen aus dem erfolgreichen Testbetrieb hat das Unternehmen 2024 eindrucksvoll geliefert. Der Umsatzschub im vierten Quartal auf 3,9 Mio. US-Dollar und ein nahezu ausgeglichener Abschluss mit nur 38.000 US-Dollar Verlust zeigen: "La Guitarra' ist bereit für Großes! Seit Januar 2025 läuft die Mine auf voller Kapazität - damit beginnt der echte Geldregen.

Zudem arbeitet das Unternehmen konsequent an der Kostensenkung und Produktionsoptimierung - ein klarer Hebel für zukünftige Margenexplosionen. Anleger, die auf Turnaround-Storys setzen, sollten jetzt genau hinschauen!

Fazit:? Hier entsteht ein neuer Gold-Silberproduzent mit echtem Hochlaufpotenzial. Wer auf der Suche nach einer günstigen Wachstumsaktie im Edelmetallsektor ist, kommt an Sierra Madre Gold & Silver (WKN: A3CM97) kaum vorbei!

Southern Cross Gold - Bohrhammer deluxe über fast 300 m!

Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) hat den Bohr-Turbo gezündet: Am weltbekannten "Sunday Creek'-Projekt wurden atemberaubende 286 m mit durchschnittlich 10,3 Gramm Goldäquivalent pro Tonne durchteuft! Diese Entdeckung ist schlichtweg spektakulär - und unterstreicht das gewaltige Potenzial eines der spannendsten Explorationsprojekte Australiens. Bei solchen Ergebnissen werden Übernahmespekulationen laut - und die Aktie könnte schon bald neue Höhen erklimmen!

Die knallharten Fakten:

Kontinuierliche hochgradige Vererzung über Hunderte Meter - so etwas sieht man extrem selten!

- so etwas sieht man extrem selten! Weitere Bohrungen laufen bereits auf Hochtouren - die nächsten Volltreffer könnten jederzeit folgen!

- die nächsten Volltreffer könnten jederzeit folgen! 286 Meter (!) mit durchschnittlich 10,3 g/t Goldäquivalent - ein absolutes Ausnahmeergebnis!

- ein absolutes Ausnahmeergebnis! Zusätzlicher Antimon-Joker on Top!

Fazit:? Mit solchen Resultaten sollte Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) vor einer Neubewertung epischen Ausmaßes stehen. Hier bahnt sich womöglich eine wahre Gold-Explosion an!

GoldRoyalty - Stabile Einnahmen, glänzende Zukunft!

GoldRoyalty Corp. (WKN: A2QPLC) glänzt mit seinen vorläufigen Quartalszahlen: Solide, wachsende Einnahmen und eine extrem attraktive Kostenstruktur sichern dem Unternehmen eine starke Position im boomenden Royalties-Sektor. Mit Beteiligungen an erstklassigen Goldprojekten und einem hervorragend diversifizierten Portfolio bietet Gold Royalty Anlegern ein risikoarmes Hebelinvestment auf steigende Goldpreise. Wer auf langfristige Goldprofite setzt, sollte GoldRoyalty Corp. (WKN: A2QPLC) jetzt mindestens auf der Watchlist haben!

Dividendenkraft auf Wachstumskurs! Im ersten Quartal erzielte das Unternehmen Gesamteinnahmen von 3,6 Mio. US-Dollar - darunter beeindruckende 3,1 Mio. US-Dollar aus direkten Einnahmen, die 1.249 Unzen Goldäquivalent (GEOs) entsprechen. Trotz eines Rückgangs bei den Landvertragserlösen aufgrund außergewöhnlich hoher Einmalzahlungen im Vorjahr bleibt der Aufwärtstrend intakt: Lizenzgebühren, Streams und Zinserträge ziehen spürbar an!

Angetrieben von den robusten Rohstoffpreisen profitiert GoldRoyalty Corp. (WKN: A2QPLC) von starken Cashflows aus hochkarätigen Projekten wie "Canadian Malartic', "Côté', "Borborema', "Cozamin' und "Borden' ("Porcupine') sowie dem Kupferstrom "Vareš'. Und die Dynamik nimmt Fahrt auf: Die jüngst in Betrieb genommenen Minen fahren ihre Produktion weiter hoch, sodass die Jahresprognose von 5.700 bis 7.000 GEOs klar bestätigt wird.

Daten, die überzeugen:

Stetige Einnahmen aus einem diversifizierten Portfolio erstklassiger Goldprojekte.

aus einem erstklassiger Goldprojekte. Niedrige Kostenstruktur sorgt für enorme Skaleneffekte bei steigenden Goldpreisen.

sorgt für bei steigenden Goldpreisen. Aggressive Expansion durch neue Royalties sichert weiteres Wachstum.

Fazit:? GoldRoyalty Corp. (WKN: A2QPLC) bietet Stabilität UND Hebel auf Gold- und andere Rohstoffpreise - eine unschlagbare Kombination! Perfekt für Anleger, die risikoarm am Goldboom partizipieren wollen.

Equinox Gold und Calibre Mining - Fusion der Superlative in den finalen Zügen!

Equinox Gold und Calibre Mining (WKN: A2N8JP) gaben den nächsten Schritt zur Mega-Fusion bekannt: Die geänderte Arrangement-Vereinbarung bringt noch mehr Klarheit und Stabilität in den geplanten Zusammenschluss! Entsteht hier ein neuer Mittelgroßer Goldproduzent mit massivem Produktionspotenzial in Amerika? Alles deutet darauf hin! Für Aktionäre bedeutet die Fusion: Skaleneffekte, gesteigerte Produktion und potenziell explosiver Cashflow. Wer an die Kraft starker Synergien glaubt, findet hier ein hochattraktives Investment!

Was diese Fusion so besonders macht:

Geografisch diversifiziertes Portfolio in Nord- und Südamerika.

in Nord- und Südamerika. Synergien , die Kostensenkungen und Produktionssteigerungen garantieren.

, die und garantieren. Schaffung eines Unternehmens mit massivem Wachstumspotenzial und robuster Bilanz.

Fazit:? Hier entsteht gerade ein "Powerhouse', das in der Rohstoffwelt für Furore sorgen wird. Wer jetzt einsteigt, sichert sich einen Platz in der ersten Reihe der nächsten Gold- und Cashflow-Offensive! Übrigens, Calibre Mining (WKN: A2N8JP) präsentiert sich am 09. Und 10. Mai 2025 auf der Invest-Messe in Stuttgart, am Stand der Swiss Resource Capital AG, sowie am 09. Mai 2025 auf der 12. Deutschen Rohstoffnacht.

Gesamt-Fazit:

Explosive Bohrergebnisse, Produktionsstarts, solide Finanzen und Mega-Fusionen - die hier präsentierten Unternehmen liefern die perfekte Mischung für künftige Kursgewinne. In einem Umfeld steigender Rohstoffpreise könnte der Einstieg jetzt den Unterschied zwischen Durchschnitt und Vermögen machen. Unsere Meinung: All diese Titel gehören mindestens auf die Watchlist - oder besser in jedes chancenorientierte Depot! Es ist jetzt an der Zeit, diese Rohstoff-Perlen genauer unter die Lupe zu nehmen!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: die jeweiligen Unternehmen.

