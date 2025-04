EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

Circus bringt KI-Roboter für militärische Einsätze auf den Markt

CA-M ist das weltweit erste autonome KI-Robotik-System zur Verpflegung von Truppen in Hochrisikogebieten und abgelegenen Einsatzfeldern.

Entwickelt für extreme Einsatzbedingungen, eliminiert der CA-M Personalrisiken, automatisiert die Ernährungslogistik und stellt kritische Einsatzkräfte für militärische Operationen frei.

Aktive Verhandlungen mit NATO-Partnern und verbündeten Streitkräften für erste Feldeinsätze laufen; Vertrauliche Vorführungen des CA-M sind in München verfügbar.

München, 29. April 2025 - Die Circus SE (XETRA: CA1 ), ein globales Technologieunternehmen im Bereich KI-Robotik für autonome Versorgungsinfrastrukturen, präsentiert heute den CA-M, das weltweit erste autonome Verpflegungssystem basierend auf KI-Robotik, speziell entwickelt für militärische Einsätze in Hochrisikogebieten und Versorgung von Streitkräften außerhalb klassischer Versorgungsinfrastruktur. Angesichts zunehmend komplexer Versorgungslagen in modernen Militäreinsätzen, eingeschränktem Zugang zu Mahlzeiten, veralteter Ernährungsstandards sowie der hohen Anfälligkeit stationärer Feldküchen in Hochrisikozonen, setzt der CA-M neue Maßstäbe: Er bietet eine vollautonome, bedarfsgerechte Produktion von Mahlzeiten unter extremen Einsatzbedingungen. Er ist in der Lage, traditionelle Feldküchen vollständig zu ersetzen, ermöglicht die Reduktion des Personaleinsatzes in feindlichen Umgebungen und definiert so die Nahrungslogistik moderner Streitkräfte neu. Mit dem Start des CA-M bringt Circus nach dem Beginn der Serienfertigung seines zivilen Produkts CA-1 das zweite System seiner KI-Robotik-Linie auf den Markt. Basierend auf derselben patentierten Technologie erweitert der CA-M die Kernfähigkeiten in ein robustes, für den Fronteinsatz konzipiertes Outdoor-Format. Der CA-M ist für den schnellen Einsatz und hohe operative Agilität konzipiert: Eingebettet in einem 20-Fuß-Container gewährleistet er nahtlose Mobilität innerhalb militärischer Logistiknetzwerke und wird vollständig autonom durch CircusOS - Circus' KI-natives Betriebssystem - gesteuert. Für extreme Umgebungen entwickelt, reduziert der CA-M den menschlichen Aufwand bei Mahlzeitenzubereitung und -verteilung drastisch, indem er Robotik und minimale externe Abhängigkeiten nutzt. Mit autarken Funktionen und Kapazität für über 1.000 frische Mahlzeiten pro Zutaten-Ladung garantiert der CA-M autonome Einsätze selbst unter dynamischen Bedingungen in entlegenen Gebieten. "Im Krieg und in Krisen ist die Versorgung der Truppen genauso entscheidend wie ihre Ausrüstung", sagt Nikolas Bullwinkel, CEO der Circus SE. "Mit dem CA-M liefern wir ein neues Rückgrat für die Versorgung im Einsatz - zielgerichtete Ernährung, auf Abruf, direkt im Einsatzgebiet. Über mehr als ein Jahr hinweg und im intensiven Austausch mit Einsatzkräften entwickelt, eliminiert der CA-M komplexe, manuelle Versorgungsprozesse. Es ist ein kühner Innovationssprung, der die militärische Verpflegung neu definiert - eine echte Weltneuheit, deren starke internationale Nachfrage uns die dringende Notwendigkeit bestätigt, die Truppenversorgung neu zu denken." Aktive Verhandlungen mit NATO-Partnerstaaten und verbündeten Streitkräften für erste Feldeinsätze laufen bereits. Eine Einheit des CA-M steht für vertrauliche Vorführungen in München bereit und kann über die Website der Circus Group gebucht werden.



Über Circus SE Die Circus SE (XETRA: CA1 ) ist ein Technologieunternehmen, das Pionierarbeit im Bereich KI-Systeme für autonome Versorgungsinfrastrukturen leistet. Mit Hauptsitz in München entwickelt Circus patentgeschützte KI-Robotiklösungen sowie Enterprise-SaaS-Plattformen, die das System CA-1 und CA-M autonom steuern. Die CA-Line wurde speziell für den weltweiten Einsatz bei Betreibern in Food-Service, Einzelhandel und Verteidigung entwickelt und ermöglicht eine skalierbare, vollständig autonome Verpflegungslogistik von der Produktion bis zur Ausgabe.



Kontakt: Circus SE

Hongkongstrasse 6

20457 Hamburg

ir@circus-group.com



