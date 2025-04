DJ BASF investiert hoch zweistelligen Millionenbetrag in Ludwigshafen

DOW JONES--BASF erweitert am Standort Ludwigshafen für einen hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag seine Produktionskapazitäten für Schwefelsäure in Halbleiterqualität. Kunden aus der Chipbranche werden die hochreine Chemikalie einsetzen, wie es in einer Mitteilung des Chemiekonzerns heißt. Die neue Anlage soll parallel zur Kapazitätserweiterung der Hauptkunden bis 2027 in Betrieb gehen. BASF sprach von langfristigen Kunden-Lieferanten-Verträgen.

April 29, 2025 02:35 ET (06:35 GMT)

