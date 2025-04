News von Trading-Treff.de Die Aktie von BASF hat den Handelstag gestern bei 45,40 € beendet. Am Dienstag ging es minimalst abwärts. Die Notierungen sind damit inzwischen leicht wieder in einem Seitwärtstrend angekommen. Das ist nun der Stand der Dinge, wie er sich insgesamt immer wieder in den vergangenen neun Monaten darstellt. Der Aktienkurs ist in den vergangenen Zeiträumen massiv zwischen sehr hohen und sehr niedrigen Punkten verlaufen. Der Hochpunkt ...

