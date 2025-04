Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024

Die Mutares SE & Co. KGaA hat vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt und kann sowohl auf Holding- als auch auf Konzernebene ein deutliches Wachstum vorweisen. Der Konzernumsatz steigt im Vergleich zum Vorjahr um 12?% auf rund 5,26?Mrd.?Euro, was vor allem auf die intensive Akquisitionsstrategie in den Jahren 2023 und 2024 zurückzuführen ist. Auch die Mutares-Holding selbst kann ihre Erlöse aus Beratungsdienstleistungen und Management Fees um 6?% auf 109,8?Mio.?Euro steigern. Der handelsrechtliche Jahresüberschuss der Holding erhöht sich auf 108,3?Mio.?Euro (Vorjahr: 102,5?Mio.?Euro), getragen insbesondere durch den erfolgreichen Verkauf von Frigoscandia und das Börsenlisting der Tochtergesellschaft Steyr Motors. Diese Exits haben zu einem Mittelzufluss von rund 70?Mio.?Euro für die Holding geführt.

Trotz des Umsatzwachstums liegt das Konzern-EBITDA mit 117,1?Mio.?Euro deutlich unter dem Vorjahreswert von 756,9?Mio.?Euro, was im Wesentlichen auf rückläufige Sondereffekte aus sogenannten ...

