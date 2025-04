Die Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA (DE000A2NB650) hat das erste Quartal 2025 mit einem robusten Nettoergebnis der Holding von 29,5 Millionen Euro abgeschlossen. Obwohl dies einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 51,3 Millionen Euro darstellt, zeigt sich: Die Transaktionsmaschine der Münchner läuft weiterhin auf Hochtouren.

Erste Exits untermauern das Geschäftsmodell

Nach dem starken Vorjahresquartal, das vom Verkauf von Frigoscandia geprägt war, konnte Mutares auch in den ersten Monaten 2025 erste Exits verbuchen. Besonders erwähnenswert ist die deutliche Reduzierung der Beteiligung an Steyr Motors, die von 70,9 Prozent Ende 2024 auf rund 40 Prozent Mitte April 2025 sank. Durch die Aktienplatzierung an qualifizierte Investoren und über den Markt erzielte die Mutares-Holding bereits Bruttoerlöse von rund 74 Millionen Euro.

Zudem steht der Verkauf des Care-Services-Geschäfts der erst im vierten Quartal 2024 erworbenen Alcura France unmittelbar bevor. Der Exit soll im zweiten Quartal abgeschlossen werden - ein beeindruckendes Beispiel für die schnelle Wertschöpfung im Hause Mutares. […] Welche Wachstumsziele Mutares weiter hat, lesen Sie auf www.nebenwertewelt.de

