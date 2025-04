Das Münchner Technologieunternehmen Circus SE (DE000A2YN355) betritt mit seinem neuesten Produkt militärisches Neuland: Der KI-Roboter "CA-M" soll die Verpflegung von Truppen in Hochrisikogebieten revolutionieren - ein Geschäftsfeld, das kaum jemand auf dem Schirm hatte, aber potenziell hochlukrativ sein könnte.

Vom Küchen-Roboter zum Feldküchen-Ersatz

Der CA-M ist laut Unternehmensangaben das weltweit erste autonome KI-Robotik-System zur Verpflegung militärischer Einheiten in Hochrisikogebieten und entlegenen Einsatzfeldern. Nach dem zivilen Produkt CA-1 ist dies das zweite System der KI-Robotik-Linie von Circus und basiert auf derselben patentierten Technologie - nur in einem für Fronteinsätze konzipierten robusten Outdoor-Format.

Das in einem 20-Fuß-Container untergebrachte System kann über 1.000 frische Mahlzeiten pro Zutaten-Ladung zubereiten und wird vollständig autonom durch das firmeneigene KI-native Betriebssystem "CircusOS" gesteuert. Der Clou: Es reduziert den Personalaufwand bei der Essensversorgung drastisch und minimiert damit das Risiko für Einsatzkräfte in gefährlichen Zonen. […] Welche Erwartungen Circus an seinen neuen Roboter legt, lesen Sie auf www.nebenwertewelt.de

Der Beitrag Circus SE: Mit KI-Robotern auf den militärischen Verpflegungsmarkt erschien zuerst auf Nebenwertewelt.