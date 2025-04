Gründer Stu Sjouwerman wird zum Executive Chairman ernannt

KnowBe4 ist eine weltweit bekannte Cybersecurity-Plattform für Risikomanagement. Das Unternehmen gab bekannt, dass der Cybersecurity-Industrieveteran Bryan Palma zum President und Chief Executive Officer von KnowBe4 mit Wirkung 5. Mai ernannt wurde. KnowBe4's Gründer und der derzeitige Chief Executive Officer Stu Sjouwerman wechselt in die Position des Executive Chairman.

Palma ist eine hoch angesehene Tech-Führungskraft mit mehr als fünfundzwanzig Jahren Erfahrung und Erfolgen beim Aufbau von globalen Technologieunternehmen durch profitables Wachstum, Verbesserung der Kundenerfahrung und operative Flexibilität. Bis vor Kurzem war er Chief Executive Officer von Trellix, ein milliardenschwerer Cybersecurity-Marktführer, der durch den Merger von FireEye und McAfee Enterprise entstanden ist. Davor führte er in einigen der weltweit führenden Technologieunternehmen wie Cisco, Boeing, EDS, PepsiCo und der US Secret Service. Palma hält einen Masters of Business Administration der Duke University's Fuqua School of Business, einen Masters of Education der University of Maryland und einen Bachelor of Arts der University of Richmond. Palma ist Mitglied des President's National Security Telecommunications Advisory Committee und des CloudBees Board of Directors.

"KnowBe4 ist ein unglaublich wichtiges Unternehmen in der Cybersecurity-Welt. Es ist ein Pionier für menschliches Risikomanagement und künstliche Intelligenz," sagte Palma. "Ich fühle mich geehrt, in diesen wichtigen Zeiten die Führung dieses Unternehmens zu übernehmen, das von Stu und seinem Team gegründet wurde. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren globalen Kunden und darauf, mich 'Knowster' nennen zu dürfen."

Executive chairman, Stu Sjouwerman gründete KnowBe4 vor mehr als fünfzehn Jahren. Er hat das Unternehmen durch mehrere Finanzierungsrunden von Venture Capital-Firmen geführt, hat strategische Akquisitionen und einen Börsengang ausgeführt und den Kundenkreis von KnowBe4 auf mehr als 70.000 erhöht.

Sjouwerman sagte: "Als Gründer von KnowBe4 bin ich dankbar, an der Schaffung einer neuen Marktkategorie für das Management von menschlichen Risiken teilzunehmen. Ich übergebe KnowBe4 vertrauensvoll in die fähigen Hände von Bryan." Als Executive Chairman wird Sjouwerman dabei helfen, KnowBe4's künstliche Intelligenz auszubauen und dabei eng mit Palma zusammenarbeiten.

Über KnowBe4

KnowBe4 befähigt Mitarbeiter, jeden Tag intelligentere Sicherheitsentscheidungen zu treffen. KnowBe4 genießt das Vertrauen von über 70.000 Organisationen weltweit und hilft dabei, die Sicherheitskultur zu stärken und menschliche Risiken zu managen. KnowBe4 bietet eine umfassende KI-gesteuerte "Best-of-Suite"-Plattform für das Human Risk Management und schafft eine adaptive Verteidigungsschicht, die das Benutzerverhalten gegen die neuesten Cybersicherheitsbedrohungen stärkt. Die HRM+-Plattform umfasst Module für Sensibilisierungs- und Compliance-Schulungen, Cloud-E-Mail-Sicherheit, Echtzeit-Coaching, Crowdsourcing-Anti-Phishing, KI-Verteidigungsagenten und vieles mehr. Als einzige globale Sicherheitsplattform ihrer Art nutzt KnowBe4 personalisierte und relevante Inhalte, Tools und Techniken zum Schutz der Cybersicherheit, um Mitarbeiter zu mobilisieren und die größte Angriffsfläche in das größte Kapital eines Unternehmens zu verwandeln.

