Am 14. April hatten wir im Express-Service einen Trading-Tipp mit Lanxess ISIN: DE0005470405 beschrieben und getitelt: "Da könnte eine Aufholjagd folgen!" Den Treffer konnten wir am 27. April melden und den Artikel in diesem Zusammenhang mit dem Titel versehen: "Treffer - 1. Kursziel erreicht - Kommt jetzt der Volltreffer?" Am Montag bekam Lanxess einen schönen Kursaufschlag und am Dienstag wurde das auf 27,00 Euro erhöhte Kursziel zeitweise überschritten. ...

