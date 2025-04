Die GFT Technologies Aktie hat sich in den vergangenen Tagen eindrucksvoll zurückgemeldet und in eine interessante Ausgangslage gebracht. Der Aktienkurs von GFT notiert wieder über sämtlichen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Der aktuelle Tradegate-Kurs liegt bei 24,50 Euro - ein Wert, der den Anteilschein des Stuttgarter Unternehmens an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...