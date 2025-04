FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen von 60 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Autobauer habe mit seinen Kennziffern die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sieht er die erfolgreiche Umsetzung der Luxusstrategie weiterhin mit zahlreichen Fragezeichen belastet. Zudem belaste das hohe Maß an Unsicherheit - größtenteils durch die US-Zollpolitik bedingt - die Branchenstimmung./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 15:13 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 15:31 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007100000