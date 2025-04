Umsatzwachstum: Überschreiten von $10 Mio. bis zum GJ27 mit $7,5 Mio. aus der bestehenden Nodestream-Produktpalette

Angetrieben durch einen 11%igen Anstieg der wiederkehrenden Umsätze im Vergleich zu PCP, was den Fokus auf wiederkehrende Lizenzen im Vergleich zu einmaligen Verkäufen widerspiegelt Ausbau und Fokus auf Wiederverkäufer: Neue Reseller-Partner haben unsere Vertriebspipeline erheblich erweitert. Es wird erwartet, dass in diesem Quartal weitere Wiederverkäufer online gehen werden. Es wird erwartet, dass das Umsatzwachstum in Zukunft in erster Linie über unsere Reseller-Partner erfolgen wird.