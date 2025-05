Auszeichnungen untermauern den hohen Mehrwert der OneSumX-Plattform für Kundenbanken

Wolters Kluwer Financial Corporate Compliance wurde mit zwei renommierten 2025 A-Team Innovation Awards für herausragende Leistungen im Bereich integriertes regulatorisches Risikomanagement und Finanzdatenmanagement ausgezeichnet. Die Auszeichnungen würdigen innovative Projekte und Teams aus den Bereichen Anbieter und Anwender, die neue und aufkommende Technologien nutzen, um hochwertige Lösungen für Finanzinstitute bereitzustellen.

"Die A-Team Innovation Awards unterstreichen unser Engagement für die Bereitstellung außergewöhnlicher Lösungen und ein unvergleichliches Kundenerlebnis. Unsere Lösungen verbinden Finanz-, Risiko- und Regulierungsmetriken mit modularen und flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten und gewährleisten so eine schnelle Reaktion auf ein sich ständig veränderndes Umfeld", so Jeroen Van Doorsselaere, Vice President, Global Product Platform Management, Wolters Kluwer Finance, Risk Regulatory Reporting. "Finanzinstitute schätzen den immensen Wert unseres Implementierungsansatzes und unserer integrierten Lösungen sowie unser umfassendes Verständnis der Branchenbesonderheiten und unsere nachgewiesene Erfolgsbilanz."

Die Implementierung der integrierten Regulierungs- und Risikolösungen von Wolters Kluwer bei der Indexo Bank wurde von A-Team als Most Innovative Project ausgezeichnet. Durch die Kombination von OneSumX for Regulatory Reporting und OneSumX for Risk in einer vollständig integrierten, SaaS-basierten Lösung gewährleistet die Implementierung die durchgängige Einhaltung von FINREP, COREP, Basel III und IRRBB. Die Lösung wurde im Hinblick auf Skalierbarkeit, Effizienz und zukünftiges Wachstum entwickelt und unterstützt das Ziel der Indexo Bank, eine Finanzdienstleistungsgruppe zu werden, die den Menschen in Lettland zu Wohlstand verhilft und eine solide regulatorische und risikobasierte Grundlage für ihr expandierendes Geschäft bietet.

Wolters Kluwer wurde außerdem für die Implementierung von OneSumX for Finance bei einer großen europäischen Bank als das Most Innovative Data Transformation Project ausgezeichnet. Dabei wurden die fragmentierten Finanz- und Risikosysteme erfolgreich in ein einheitliches Hauptbuch und einen zentralisierten Buchhaltungs- und Datenhub umgewandelt. OneSumX for Finance hat eine einzige Datenquelle geschaffen, indem Finanz-, Vertrags-, Kontrahenten- und Referenzdaten integriert wurden. Dies gewährleistet Konsistenz, reduziert den Aufwand für nachgelagerte Abstimmungen und vereinfacht die Berichterstattung. Es ermöglichte Echtzeitüberwachung, tägliche Abstimmungen und verbesserte die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, während gleichzeitig die Systemlandschaft optimiert wurde, um Kosten und die Komplexität des Betriebs zu reduzieren.

Finance, Risk und Regulatory Reporting (FRR) ist Teil des Geschäftsbereichs Financial Corporate Compliance (FCC) von Wolters Kluwer, der eine breite Palette an technologiebasierten Lösungen für Kreditvergabe, regulatorische und Anlage-Compliance, Unternehmensdienstleistungen und Compliance für juristische Personen anbietet. Die preisgekrönte OneSumX-Lösungssuite von FRR unterstützt Finanzinstitute mit innovativer Technologie, die es Kunden ermöglicht, sich an sich ständig ändernde regulatorische Anforderungen anzupassen, Unsicherheiten durch Finanz- und Risikomanagementangebote zu bewältigen und die Effizienz zu steigern.

Weitere Informationen finden Sie unter: OneSumX Finance, Risk, and Regulatory Reporting.

Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen für Fachleute in den Bereichen Gesundheitswesen, Steuern und Buchhaltung, Finanz- und Unternehmens-Compliance, Recht und Regulierung, Unternehmensperformance und ESG. Wir helfen unseren Kunden jeden Tag, wichtige Entscheidungen zu treffen, indem wir Expertenlösungen anbieten, die fundiertes Fachwissen mit Technologie und Dienstleistungen kombinieren.

Wolters Kluwer meldete für das Jahr 2024 einen Jahresumsatz von 5,9 Mrd. EUR. Die Gruppe bedient Kunden in über 180 Ländern, ist in über 40 Ländern tätig und beschäftigt weltweit rund 21.600 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Alphen aan den Rijn in den Niederlanden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wolterskluwer.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, YouTube und Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250501388965/de/

Contacts:

Medienkontakt

David Feider

Associate Director, External Communications

Financial Corporate Compliance

Wolters Kluwer

Büro +1 612-246-9454

david.feider@wolterskluwer.com