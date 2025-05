Am 20. April hatten wir den Abonnenten des Express-Service einen Trade mit Swiss Life vorgeschlagen und wer eingestiegen ist, liegt mit 28 Prozent vorn. Die Aktie hat sich unseren Erwartungen entsprechen entwickelt, nach einer Gewinnserie von acht Handelstagen in Folge hat der Anbieter von Vorsorge- und Finanzlösungen am Mittwoch ein neues Allzeithoch erreicht. In unserem Artikel hatten wir geschrieben: "Aktuell notiert der Kurs nur vier Prozent ...

