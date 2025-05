© Foto: BASF SE

Der Ludwigshafener Chemieriese BASF hat am Freitagmorgen seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgestellt. Die fallen durchwachsen aus.Die Wachstumskrise des deutschen Chemieriesen BASF hält angesichts der Schwäche der globalen Industriekonjunktur an, wie die vor dem Wochenende vorgelegten Quartalszahlen beweisen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entwickelten sich die Erlöse erneut rückläufig. Erwartungen quer durch alle Kategorien verfehlt Mit einem Umsatz von 17,4 Milliarden Euro verfehlte das Unternehmen die Analystenschätzungen in Höhe von 17,6 Milliarden Euro und verzeichnete damit einen Rückgang von 0,9 Prozent. Auch das EBITDA-Ergebnis lag unter den Prognosen. Statt 2,65 …