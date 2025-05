DJ BASF wird Prognose nach zweitem Quartal prüfen

DOW JONES--BASF wird nach Angaben von Finanzchef Dirk Elvermann die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal abwarten, um über eine eventuell nötige Anpassung der Unternehmensprognose zu entscheiden. Gegenwärtig seien die Auswirkungen der US-Zollpolitik nicht verlässlich abschätzbar, sagte er in einer Analystentelefonkonferenz. Insofern müssten die bisherigen Annahmen zur weltwirtschaftlichen Entwicklung in Ermangelung besserer Annahmen aktuell in Kraft bleiben.

Bei den Kunden zeige sich seit April bereits eine gewisse Zurückhaltung mit Blick auf die Bestellungen, die Einnahmenentwicklung sei etwas schwächer als zuvor erwartet. Man werde das zweite Quartal brauchen, um zu entscheiden, ob die Konzernprognose angepasst werden müsse, sagte Elvermann.

BASF hatte zuvor die Prognose bestätigt. Mit einer hohen Vor-Ort-Produktion von 80 bis 90 Prozent des Umsatzes in den verschiedenen Weltregionen rechnet BASF damit, dass "die direkten Auswirkungen der Zölle auf BASF wahrscheinlich überschaubar bleiben".

