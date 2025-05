News von Trading-Treff.de Am Freitag hat die BASF ihre Jahreshauptversammlung relativ ruhig über die Bühne bringen können. Der Titel verlor am Ende -1,1 % und beendete die Woche bei 44,50 €. Etwas spektakulärer als der Verlauf des Aktienhandels jedoch waren vereinzelte Aussagen im Umfeld der Jahreshauptversammlung. So hat das Unternehmen sich wieder die Markt-Erwartung zuversichtlich bezogen auf den Einfluss der US-Zölle geäußert. Die BASF orientiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...