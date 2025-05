Enapter hat besser als erwartet abgeschnitten und die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt: Der Umsatz lag bei 21,3?Mio.?EUR und das EBITDA bei -6,9?Mio.?EUR - 1,7?Mio.?EUR über den vorläufigen Zahlen, bedingt durch nachträgliche Anpassungen nach dem Bilanzstichtag. Die Produktumsätze stiegen im Jahresvergleich um 18,8?% und kompensierten damit das einmalige Sondergeschäft von 15?Mio.?EUR im Geschäftsjahr 2023. Der Auftragseingang verdoppelte sich 2024 auf 50?Mio.?EUR und führte zu einem Rekordauftragsbestand von 42?Mio.?EUR, getragen von einer starken Nachfrage nach Multi-Core-Systemen in Italien sowie Fortschritten in China über das Joint Venture mit Wolong. Für das Geschäftsjahr 2025 stellt Enapter Umsätze von 39-42?Mio.?EUR und ein EBITDA bis zur Gewinnschwelle in Aussicht - die Analysten von mwb research rechnen jedoch erst 2026 mit dem Break-even. Ein hoher Book-to-Bill-Ratio von 2,35 unterstreicht die starke Marktposition trotz anhaltender Unsicherheit. Bei einem Kurspotenzial von 136?% zum unveränderten Kursziel von 7,00?EUR bekräftigen die Analysten ihre Einstufung Spekulativer Kauf. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Enapter%20AG