DJ PTA-CMS: Frequentis AG: Veräußerung von eigenen Aktien im Rahmen des Long Term Incentive Plans 2022

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG

Frequentis AG: Veräußerung von eigenen Aktien im Rahmen des Long Term Incentive Plans 2022

Wien, Österreich (pta000/02.05.2025/10:55 UTC+2)

Die Frequentis AG ("Gesellschaft") wird 7.448 Stück eigene Aktien (diese Stückzahl errechnet sich nach Abzug der Steuern, die Brutto-Stückzahl vor Steuern betrug 14.400 Stück) an den Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft im Rahmen des mit Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung der Frequentis AG vom 2. Juni 2022 genehmigten Long Term Incentive Plan 2022 ("LTIP2022") übertragen. Der LTIP2022 ist damit erfüllt. Diese Übertragung beruht auf einer Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 6. Juni 2024, Beschlüssen des Vorstands vom 14. April 2025 sowie vom heutigen Tag, einem Beschluss des Aufsichtsrats vom heutigen Tag sowie dem Bericht gemäß -- 65 Abs 1b iVm ---- 171 Abs 1 AktG und 153 Abs 4 AktG vom 14. April 2025.

Die Gesellschaft gibt daher gemäß -- 5 Abs 2 Veröffentlichungsverordnung 2018 iVm -- 119 Abs 9 BörseG Folgendes bekannt:

1. Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung gemäß -- 65 Abs 1b AktG: 6. Juni 2024. 2. Tag und Art der Veröffentlichung des Hauptversammlungsbeschlusses: 6. Juni 2024, elektronisch gemäß -- 3 Abs 1

Veröffentlichungsverordnung 2018 iVm -- 119 Abs 9 BörseG und auf der Homepage der Gesellschaft (www.frequentis.com

> Investor Relations > Hauptversammlung > Ordentliche Hauptversammlung 2024). 3. Beginn und voraussichtliche Dauer der Veräußerung: Die Übertragung der Aktien im Rahmen des LTIP2022 erfolgt am 8.

Mai 2025. 4. Aktiengattung, auf die sich die Veräußerung bezieht: Auf Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft. 5. Beabsichtigtes Volumen (Stücke) und Anteil der zu übertragenden eigenen Aktien am Grundkapital: 7.448 auf Inhaber

lautende Stückaktien, dies entspricht rund 0,0561% des Grundkapitals der Gesellschaft. 6. Höchster und niedrigster zu erzielender Gegenwert je Aktie: Keiner. Die Aktien werden als Bonusaktien im Rahmen

eines langfristigen Incentive- und Vergütungsprogramms übertragen. 7. Art und Zweck der Veräußerung eigener Aktien: Außerbörsliche Übertragung an den Vorstandsvorsitzenden der

Gesellschaft im Rahmen des LTIP2022. 8. Allfällige Auswirkung der Übertragung auf die Börsenzulassung der Aktien: Keine. 9. Anzahl und Aufteilung auf Arbeitnehmer, leitende Angestellte und auf die einzelnen Organmitglieder der Gesellschaft

oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens:

Vorstandsvorsitzender 7.448 Aktien

Die Zahl der übertragenen Aktien wird nach Übertragung gemäß -- 7 Veröffentlichungsverordnung 2018 auf der Homepage der Gesellschaft unter www.frequentis.com > Investor Relations > Aktie >Veräusserung eigener Aktien 2025 bekannt gemacht.

Änderungen der beabsichtigten Veräußerung eigener Aktien (-- 6 Veröffentlichungsverordnung 2018) sowie die Veröffentlichung der im Rahmen der Übertragung eigener Aktien durchgeführten Transaktionen (-- 7 Veröffentlichungsverordnung 2018) werden ausschließlich im Internet auf der Homepage der Gesellschaft unter www.frequentis.com > Investor Relations > Aktie >Veräusserung eigener Aktien 2025 bekannt gemacht.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.400 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von EUR 480,3 Mio. und ein EBIT von EUR 32,1 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications / Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Frequentis AG Innovationsstraße 1 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel) Weitere Regulierter Markt in Frankfurt Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1746176100909 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2025 04:55 ET (08:55 GMT)