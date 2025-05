EQS-News: EasyMotion Tec AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

EasyMotion Tec erhält deutlich positives ESG-Scoring / Gesundheit und Wohlbefinden im Fokus des Geschäftsmodells Gesamt-Scoring des ESG-Prüfprozesses bei 48 Punkten

Ergebnis des Impact Investment Prozesses untermauert nachhaltiges Geschäftsmodell der EasyMotion Tec

Messbarer, deutlich positiver Impact der Fitness- und Healthcare-Geräte auf Gesellschaft und Umwelt belegt Vaduz, 02. Mai 2025 - Die EasyMotion Tec AG ("EasyMotion", ISIN: LI1147158318) hat eine deutlich positive ESG-Bewertung von der DN Deutsche Nachhaltigkeit AG erhalten. Im Rahmen des mehrstufigen, standardisierten Impact Investment Prozesses, der vom wissenschaftsbasierten Nachhaltigkeitsnetzwerk THE SEVENTEEN für die Deutsche Nachhaltigkeit entwickelt wurde, hat EasyMotion ein Gesamtscoring von 48 Punkten erzielt. Mit dieser Bewertung wird bestätigt, dass EasyMotion durch seine innovativen Health- und Fitnesslösungen einen positiven und messbaren Beitrag für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Gerätenutzenden leistet. Der Prüfprozess basiert auf den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen sowie einem einzigartigen Scoring-Modell, das auf 40 ESG-Prüfkriterien aufsetzt. Der kumulierte Score bewertet Unternehmen auf einer Skala von -100 bis +100. Besonders positiv schnitt EasyMotion in der Analyse im Bereich "Social" mit einem Ergebnis von 22 Punkten ab, aber auch im Umwelt-Bereich mit 15,5 Punkten und auf Governance-Ebene mit 10,5 Punkten wird ein deutlich positiver Impact erzielt. EasyMotion legt bei seinen Fitnessgeräten und Healthcare-Anwendungen besonderen Wert auf hohe Sicherheit, z. B. in Form von intelligenten Sicherheitsfunktionen oder einer umfangreichen Nutzeraufklärung. Dieser Aspekt wurde im Rahmen des Impact Investment Prozesses besonders positiv hervorgehoben. Des Weiteren haben transparente und zugängliche Verbraucherinformationen für EasyMotion eine hohe Priorität. Im Rahmen der ESG-Analyse wurden u. a. die digitalen Informationen und Anleitungen der Health- und Fitnessprodukte sowie die gezielten Schulungen der Nutzer auf den Fitnessgeräten sehr gut bewertet. Durch den schonenden Umgang mit Ressourcen hat das EasyMotion-Geschäftsmodell zudem einen positiven Impact auf die Umwelt. So verfügt der Health Solutions Konzern u. a. über ein zertifiziertes Rücknahmesysteme bei seinen Fitness- und Healthcare-Geräten und verwendet recycelbare und biobasierte Materialien sowie eine modulare Bauweise bei seinen Produkten. Christian Keck, Präsident des Verwaltungsrats und CEO der EasyMotion Tec AG: "Die sehr guten Ergebnisse des ESG-Scorings freuen uns und untermauern unser auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Geschäftsmodell. Unsere innovativen Health- und Fitnessgeräte tragen dazu bei, dass die Nutzerinnen und Nutzer ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden nachweislich steigern können. Daneben legen wir großen Wert auf eine saubere Umwelt und achten auf Ressourcenschonung bei unseren Produkten. Die ESG-Analyse der Deutschen Nachhaltigkeit in Zusammenarbeit mit THE SEVENTEEN bestätigt dies alles aus einer externen und objektiven Perspektive." Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50 easymotiontec@edicto.de



