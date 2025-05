Ludwigshafen - Der Chemieriese BASF rechnet nur mit einem verhaltenen Geschäft in Europa und Nordamerika. Der Wachstumsmotor bleibe Asien, teilte der grösste Chemiekonzern der Welt anlässlich seiner Online-Generalversammlung am Freitag mit. Der Fokus liege vor allem auf China: «Wir wollen in China weiter mit dem Markt wachsen. Unser neuer Verbundstandort in Zhanjiang ist hierfür die Basis», sagte Firmenchef Markus Kamieth vor den Aktionären. Neben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...