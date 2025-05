The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.05.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.05.2025ISIN NameCA60251N2086 MINAS METALS LTD.CA7481401007 QUEBEC PRECIOUS METALSCA83336J2083 SNOW LAKE RESOURCES LTDHK0000057171 CPMC HOLDINGS LTDLU1144474043 IP FONDS-IP WHITE TUS91854V2060 VACASA INC. CL.A NEW O.N.