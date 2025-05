Friedrich Vorwerk Aktie wurde im März 2021 zu 45,00 EUR "an die Börse gebracht". Die MBB SE (ISIN. DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hatte entschieden: Wer im Wasserstoffbereich zukünftig eine Rolle spielen will, der muss investieren und sich positionieren. Und nach einem Tal der Tränen - Tiefstkurse von unter 10.00 EUR noch in 2023 - trumpft die Aktie der Friedrich Vorwerk Group SE (ISIN DE000A255F11) auf. Friedrich Vorwerk kann das, was für den Erfolg der Energiewende notwendig ist: Leitungen effektiv verlegen. Bewiesen bei den Anschlüssen der LNG-Terminals an die bestehende ...

