wO Börsenlounge: Enphase | SAP | Friedrich Vorwerk - VW, BMW & Co außer Rand und Band

Der Abschluss des Handelsdeals zwischen den USA und Japan sorgt für einen Aufschwung im Automobilsektor. Porsche, Mercedes-Benz, BMW und VW führen die Gewinnerliste im DAX an. Obwohl geopolitische Spannungen zunehmen und die Verteidigungsetats vieler Länder steigen, bleiben die Aktienkurse einiger US-Rüstungsunternehmen hinter den Erwartungen zurück. Doch steckt in diesem Sektor womöglich mehr Potenzial, als auf den ersten Blick sichtbar ist? Wer sich mit Northrop Grumman, Lockheed Martin, General Dynamics & Co. beschäftigt, findet spannende Ansätze zwischen technologischer Innovation, soliden Auftragsbüchern und geopolitischer Realität. In der wO Börsenlounge wirft Experte Markus Weingran …

