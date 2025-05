Köln (ots) -RTL Deutschland zündet die nächste Stufe seiner KI-Offensive und baut den unternehmensweiten Einsatz von Künstlicher Intelligenz gezielt weiter aus. Mit neuen Leuchtturmprojekten wie der Jugendschutz KI Merm:ai:d, internationalen Partnern wie OpenAI, Perplexity AI und der University of Cambridge, einem strategischen "KI Transformation Cockpit" und einer eigenen KI Academy verankert RTL KI als zentralen Innovationstreiber in der Medienproduktion, Distribution und Vermarktung.Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland: "Wir implementieren KI verantwortungsvoll mit technischer Kompetenz, hoher Geschwindigkeit und strategischer Weitsicht - im Schulterschluss mit starken Tech-Partnern. In diesem Jahr transformieren wir KI von Neugier und Testen hin zu echten Effekten auf unser Geschäft. KI steigert unsere Effizienz, unsere Kreativität und unsere Innovationskraft. Mit unseren Initiativen und zukunftsorientierten Kreativ-Partnern treiben wir Innovation im deutschen TV- und Streaming-Markt aktiv voran und sichern unsere Inhalteproduktion nachhaltig. Im Zentrum steht dabei immer die Kreativität unserer Mitarbeitenden für die besten Angebote für unsere Nutzenden und Zuschauer."Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:KI für den Jugendschutz - "Merm:ai:d": RTL Deutschland hat eine eigene Video-KI zum Schutz junger Zuschauer entwickelt. "Merm:ai:d" kombiniert algorithmisches Erkennen mit menschlicher Expertise - ein neuer Standard in der Medienverantwortung.KI im Einkauf mit Procurement-Agent: Ein intelligentes neues Tool analysiert, identifiziert Potenziale, unterstützt schlankere Prozesse und sorgt für messbare Einsparungen im Einkauf.KI in der Vermarktung - Ad Sales of the Future: verfolgt das übergreifende Ziel, mehr wertstiftende Zeit bei und mit dem Kunden zu schaffen. KI wird dabei Prozesse entlang der gesamten CRM-Kette beschleunigen und relevante Informationen schneller und gezielter bereitstellen.KI Academy: RTL Deutschland hat eine unternehmenseigene KI Academy gestartet. Sie bietet allen Mitarbeitenden strukturierte Lernpfade, Trainings und Tools - abgestimmt auf ihre Rolle, ihr Skill-Level und ihren Arbeitsbereich.Kooperation mit University of Cambridge: Gemeinsam mit MBA-Studierenden der Cambridge Judge Business School der University of Cambridge entwickelt RTL Deutschland neue Modelle zur effizienten KI-gestützten Ad-Videoproduktion, um small- and mediumsized Enterprises (SME) zu gewinnen.Produktion in Shows: Production Unit RTL Studios setzt KI mit unterschiedlichen Modulen zum Support kreativer Prozesse von Konzeptionierung, Casting bis hin zu Challenges in Reality Shows ein.Kommunikationstools: KI-basierte Text-Systeme für EPGs und Content-Visualisierung informieren Zuschauer noch besser über die RTL Angebote. Eigene Custom GPTs verstärken die Exzellenz der Kommunikations-Teams.Weitere laufende Leuchtturmprojekte:Newsroom of the Future: KI-Tools wie Hot-Topic-Detection unterstützen Redakteure dabei, intuitiv und übersichtlich die Relevanz und den Nachrichtenwert von Agenturmeldungen zu analysieren sowie Vorschläge für Textelemente im Stil der RTL NEWS Angebote zu generieren.Churn Prediction bei RTL+: KI erkennt kündigungsgefährdete Nutzer und aktiviert individuelle Bindungsstrategien.Impact Amplifier: Automatisierte Trailerproduktion auf Basis von Serieninhalten.Technologie mit Verantwortung: RTL Deutschland sichert den verantwortungsvollen Umgang mit KI durch eine sichere RTL-weite Chatbot-Lösung, ChatGPT Enterprise-Lizenzen, starke Partnerschaften mit Fraunhofer IAIS, Perplexity AI und OpenAI (über Bertelsmann). RTL Deutschland hat KI bereits zur gelebten Realität in Serien wie "Pumuckl" und "Unter Uns" sowie in Shows gemacht. Mit mutiger Umsetzung, messbarer Wirkung und kreativer Verantwortung wird RTL zum KI-Pionier in der europäischen Medienbranche.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Thomas Bodemer: Senior Manager Unternehmenskommunikation RTL Deutschland | T: +49 221 456-74314 | thomas.bodemer@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/6025813