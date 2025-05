Ein gemischter, aber stabiler Start ins Jahr 2025 für BASF, da makroökonomische Unsicherheiten die kurzfristige Visibilität belasten. Die Ergebnisse für das erste Quartal zeigten leichten Druck auf der Umsatzseite aufgrund schwächerer Mengen und Preise - insbesondere im Bereich Agricultural Solutions und Surface Technologies - während das bereinigte EBITDA dank positiver Sondereffekte im Segment "Sonstiges" besser als erwartet ausfiel. Die Profitabilität in den Kernsegmenten blieb unter Druck, und der Free Cashflow war negativ - bedingt durch Effekte aus dem Working Capital, Rechtszahlungen und Metallhandel. Das Management bestätigte die Jahresprognose, wies jedoch auf zunehmende externe Risiken hin, insbesondere auf Handelskonflikte und verhaltene Nachfrage in Schlüsselbranchen. Dennoch bleibt BASF auf Kurs, mit einem klaren Fokus auf Kostendisziplin, lokalisierter Produktion und selektiven Investitionen in Wachstumsfelder - und schafft so die Basis für eine mittelfristige Erholung. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Kaufempfehlung ("BUY"), senken jedoch das Kursziel auf 55,00 EUR (zuvor: 60,00 EUR), da sich die Ergebnisverbesserung langsamer als erwartet vollzieht trotz strategischer Fortschritte. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/BASF%20SE