Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 6. Mai 2025) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") gibt im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 6. Dezember 2024 bekannt, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (die "MOU") mit VIN International FZCO ("VIN") zur gemeinsamen Entwicklung eines Fahrzeugsicherheitsprototyps und einer Demonstrationseinheit mit 3D-Raumkamerasystemen unterzeichnet hat. VIN ist Mitglied der VIN-Gruppe mit Tochtergesellschaften in Dubai, Saudi-Arabien und Bahrain. VIN ist ein führender Anbieter fortschrittlicher Sicherheitstechnologien für Luxus- und Schwerlastfahrzeuge. Das Produktportfolio umfasst Verkehrssicherheitsgeräte wie Lösungen zur Baustellensicherheit, Müdigkeitsüberwachungssysteme, Fahrzeugkameras und Kollisionsvermeidungssysteme. Da sich die Automobilindustrie weiterentwickelt, konzentriert sich diese Zusammenarbeit auf die Integration von 3D-Raumkamerasystemen, um die Fahrzeugsicherheit und die Betriebseffizienz zu verbessern, die derzeit auf 2D-Technologie basieren. Die Zusammenarbeit soll das Produktportfolio von VIN Technology Systems um Tools erweitern, die Sicherheitsrisiken in Echtzeit erkennen und beheben. Die Absichtserklärung spiegelt das gemeinsame Interesse an der Erkundung potenzieller langfristiger Partnerschaftsmöglichkeiten wider, die die technischen Fähigkeiten beider Unternehmen bündeln, um den sich entwickelnden Sicherheitsanforderungen im Nahen Osten gerecht zu werden. "Unsere Zusammenarbeit mit VIN Technology Systems spiegelt den gemeinsamen Fokus auf die Entwicklung technologischer Lösungen für die Automobil-, Lkw- und Schwerlastfahrzeugbranche wider", sagte Jeff Carlson, CEO von Metavista3D. "Durch die Kombination unserer Expertise in der brillenlosen 3D-Visualisierung mit der umfassenden Erfahrung von VIN Technology Systems im Bereich Fahrzeugsicherheit wollen wir praktische Lösungen entwickeln, die das räumliche Bewusstsein verbessern und die allgemeine Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen." Über VIN Technology Systems VIN Technology Systems ist ein führender Anbieter bahnbrechender Sicherheitssysteme für Luxus- und Schwerlastfahrzeuge. Weitere Informationen finden Sie unter www.vinsitesafe.com . Über Metavista3D Metavista3D Inc. entwickelt über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG KI-basierte, pseudoholografische Displaytechnologien für Anwendungen im Bereich räumlicher Inhalte und immersiver Visualisierung. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von über 20 Patenten und positioniert seine Technologie, um die wachsenden Marktchancen im Bereich brillenloser 3D-Schnittstellen zu nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3D.com . Die Aktien von Metavista3D werden öffentlich gehandelt und sind in Kanada an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD sowie an der Deutschen Börse in Frankfurt und anderen Börsen unter dem Tickersymbol E3T notiert. Die ISIN-Nummer von Metavista3D lautet CA59142H1073 und die deutsche WKN-Nummer A3EG0D. IM NAMEN DES VORSTANDS Jeff Carlson

CEO und Direktor

E-Mail: jeff@metavista3d.com

Tel.: (647) 697-9199 oder (702) 518-3220 Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert wird) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, insbesondere Aussagen über das Geschäft, die Vermögenswerte oder Investitionen des Unternehmens sowie weitere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Leser werden davor gewarnt, sich übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht garantiert werden kann, dass die ihnen zugrunde liegenden Pläne, Absichten oder Erwartungen eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten allgemeiner und spezifischer Art. Dies kann dazu führen, dass Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und sonstige zukunftsgerichtete Aussagen nicht eintreffen. Dies kann dazu führen, dass die tatsächliche Leistung und die Ergebnisse in zukünftigen Perioden erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Schätzungen oder Prognosen hinsichtlich der zukünftigen Leistung oder Ergebnisse abweichen. Zu diesen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem die allgemeine Wirtschaftslage und die Lage der Kapitalmärkte sowie das Anlegerinteresse am Geschäft und die Aussichten des Unternehmens. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sofern gesetzlich nicht vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf die oben genannten Angelegenheiten zu kommentieren. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/250949 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/250949

