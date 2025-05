NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Julien Dormois am Dienstag nach dem Zwischenbericht. Insgesamt sei der Jahresstart aber schleppend gewesen. Dormois hält die Bewertung für fair angesichts des klaren Schwerpunkts auf der zweiten Jahreshälfte./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 02:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / 02:02 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0000009538