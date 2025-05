NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Infineon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Die am 8. Mai anstehenden Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns dürften noch nicht viel Klarheit über die Geschäftsentwicklung bringen, da sich der Einfluss von Zöllen wohl noch nicht bemerkbar machen werde, schrieb Sandeep Deshpande in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Nach Signalen der Konkurrenz rechnet er mit erwartungsgemäßen bis leicht besseren Resultaten./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 11:03 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / 11:16 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006231004