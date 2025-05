Köln (ots) -Was passiert, wenn Europas größte Foodplattform auf Deutschlands führende Gewürzmarke trifft? Eine Kooperation mit Geschmack - und ein starkes Signal für den Lizenzmarkt. RTL Consumer Products baut das Lizenzgeschäft der digitalen Kochplattform von RTL Deutschland weiter aus und gewinnt mit Ostmann einen neuen Partner im Bereich Food: Ab diesem Monat sind zehn Ostmann x Chefkoch Würzmischungen erhältlich - inspiriert von den beliebtesten Gerichten der Chefkoch-Community.Ob Bolognese, Chili con Carne oder Käse-Lauch-Suppe - die neuen Produkte verbinden alltagstaugliche Rezeptideen mit natürlichen Zutaten. Jede Würzmischung ist auf die Zubereitung von vier Portionen ausgelegt, mit Rezept direkt auf der Rückseite - für unkomplizierten Genuss, der allen schmeckt."Gemeinsam mit Ostmann haben wir eine neue Produktlinie entwickelt, die sich an den Lieblingsgerichten unserer Community orientiert. In den kommenden Wochen werden wir die Produkte auf unseren Chefkoch-Kanälen erlebbar machen und kreativ in Szene setzen", so Annika Schiewer, Chief Marketing Officer bei Chefkoch. "Mit bis zu 22 Millionen monatlichen Nutzer:innen, einer Markenbekanntheit von über 90 Prozent und der aktuellen Auszeichnung unserer App mit dem Deutschen App-Award 2025 des DISQ zeigt sich: Unser nutzerzentrierter Ansatz überzeugt - und bietet auch unseren Lizenzpartnern echten Mehrwert."Zwei Marken mit klarem Profil treffen hier aufeinander: Die Marke Ostmann, Teil der Fuchs Gruppe und die Nummer eins im Gewürzbereich, bringt ihre starke Würz-Kompetenz ein, Chefkoch liefert die Inspirationskraft einer riesigen, aktiven Community.Mehr Infos im Media Hub (https://media.rtl.com/meldung/Lieblingsgerichte-leicht-gemacht/).Pressekontakt:Andreas Haider: Senior Communication Manager Kids, Consumer Products & Multichannel RTL Deutschland | T: +49 221 456-51011 | andreas.haider@rtl.deOriginal-Content von: RTL Consumer Products, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175510/6027210