© Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 06:00 Uhr, Norwegen: Aker ASA, Q1-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Fresenius, Q1-Zahlen 07:00 Uhr, Deutschland: Siemens Healthineers, Q2-Zahlen (7.30 h Pk, 8.30 h Analystenkonferenz) 07:00 Uhr, Deutschland: Vonovia, Q1-Zahlen (7.30 h Pk) 07:00 Uhr, Deutschland: Klöckner & Co, Q1-Zahlen 07:00 Uhr, Norwegen: Schibsted, Q1-Zahlen 07:25 Uhr, Italien: Telecom Italia, Q1-Zahlen 07:30 Uhr, Deutschland: BMW, Q1-Zahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Hensoldt AG, Q1-Zahlen 07:30 Uhr, Deutschland: Auto1 Group, Q1-Zahlen 07:30 Uhr, Dänemark: Novo …