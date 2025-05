DJ COMPANY TALK/BMW rechnet mit sinkenden Zöllen ab Juli

BMW zeigt sich zuversichtlich zu dem Ausgang der andauernden Gespräche zur Reduzierung der vor allem von den USA verhängten Einfuhrzölle. Der Münchener Autokonzern geht davon aus, dass die Zollerhöhungen zumindest teilweise temporärer Natur sein werden. Ab Juli 2025 sollte es zu Reduzierungen der Zölle kommen, teilte der DAX-Konzern zur Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Quartal mit. In der aktuellen Prognose für 2025, die BMW am Mittwoch bestätigt hat, seien Maßnahmen zur Dämpfung der erhöhten Zölle berücksichtigt.

Im Gegensatz zu Konkurrenten wie Audi oder Porsche verfügen die Münchener mit ihrem SUV-Werk in Spartanburg über eine große Fabrik in den USA. Aktuell wird unter Beobachtern spekuliert, ob BMW die Produktion an dem Standort für weitere Modelle, beispielsweise für den 3er, ausweiten könnte.

