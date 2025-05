Laut ISG Provider Lens führen neue Kooperationen und Partnerschaften mit deutschen Mittelständlern dazu, dass Salesforce zu einem der führenden KI-Business-Partner wird.

Unternehmen in Deutschland suchen verstärkt nach Dienstleistern im Salesforce-Ökosystem, die sie darin unterstützen, generative KI (GenKI) und autonome KI-Agenten zur Neuausrichtung ihrer Geschäftsprozesse zu nutzen. Dies hebt eine neue Marktstudie hervor, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein weltweit tätiges, KI-zentriertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, heute herausgegeben hat.

Die Studie "2025 ISG Provider Lens Salesforce Ecosystem Partners report for Germany" kommt zu dem Schluss, dass Datenintegration zu einem der entscheidenden Erfolgsfaktoren im Markt geworden ist. Hauptgrund für diese Entwicklung ist der Umstand, dass immer mehr Unternehmen die Möglichkeiten von KI-gestützten, agentenbasierten Diensten nutzen.

"Es reicht nicht mehr aus, einfach nur die Salesforce CRM-Plattform zu implementieren", sagt Dr. Matthias Paletta, Director bei ISG Research und dort zuständig für den Bereich Technology Modernization. "Um intelligente Automatisierungen zu fördern, personalisierte Erlebnisse zu bieten und Prozesse zu verbessern, brauchen Unternehmen Zugriff auf integrierte Daten."

Laut Studie werden diejenigen Unternehmen in dieser neuen Ära erfolgreich sein, denen es gelingt, unterschiedliche Datenpunkte zu verwertbaren Informationen zusammenzuführen. Führende Dienstleister werden diese Unternehmen dabei unterstützen, neben ihrem eigenen Geschäft auch die Gestalt ihrer Märkte zu verändern.

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass rund ein Drittel der deutschen Mittelständler KI bereits in nennenswertem Umfang im eigenen Geschäftsbetrieb einsetzt. Die kürzlich geschlossene Partnerschaft zwischen Salesforce und dem Deutschen Mittelstands-Bund unterstreicht die Strategie des Plattformanbieters, sich als wichtigen Partner in Deutschlands KMU-Sektor zu etablieren, insbesondere bei der Implementierung von KI- und datengetriebenen Lösungen.

Ein mögliches Hindernis für dieses Wachstumsmodell ist die schwache Konjunktur. Die wirtschaftliche Unsicherheit und die Zurückhaltung deutscher Unternehmen bei IT-Ausgaben könnten die Dynamik bremsen. Dies könnte zu einer schwächeren Nachfrage und möglichen Rückschlägen für Salesforce im CRM-Wettbewerb gegenüber SAP und Microsoft führen.

Angesichts des Fachkräftemangels, der die deutsche Wirtschaft bereits seit Längerem belastet, könnte es für Unternehmen aller Größen noch schwieriger werden, die Komplexität der Einführung fortgeschrittener KI- und Automatisierungstools zu bewältigen, heißt es in der Studie weiter. Dienstleister im Salesforce-Ökosystem sollten diese Ausgangslage daher als Chance begreifen.

"Unternehmen sind es leid, auf das Ökosystem eines einzigen Anbieters beschränkt zu sein. Stattdessen ziehen sie es vor, Best-of-Breed-Werkzeuge zu wählen, die genau das tun, was die Anwender brauchen", betont Jan Erik Aase, Partner und Global Leader bei ISG Provider Lens Research. "Daher wächst der Bedarf an hybriden Plattformen in Multi-Cloud-Umgebungen, was wiederum den Weg für Partnerschaften und offene Ökosysteme ebnet."

Darüber hinaus untersucht die Studie eine Reihe weiterer Entwicklungen, wie etwa den Einsatz der Nachhaltigkeitssoftware Net Zero Cloud von Salesforce zur Verringerung der Umweltauswirkungen von Cloud Computing. Die Fähigkeit von Net Zero Cloud, Echtzeitinformationen zu Kohlenstoffemissionen, Energieverbräuchen und anderen Umweltkennzahlen zu liefern, hilft deutschen Unternehmen, die strengeren Nachhaltigkeitsstandards und Prüfungsanforderungen ihres Landes zu erfüllen.

Weitere Einblicke darin, wie sich das Wettbewerbsumfeld für Partner und Dienstleister im Salesforce-Ökosystem entwickelt, bietet das "ISG Provider Lens Focal Points Briefing", das hier heruntergeladen werden kann.

Die Studie "2025 ISG Provider Lens Salesforce Ecosystem Partners report for Germany" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 42 Anbietern in sechs Marktsegmenten (Quadranten). Dies sind: "AI-powered Multicloud Implementation Services Large Enterprises", "Implementation Services for Core Clouds and AI Agents Midmarket", "Implementation Services for Marketing and Commerce with AI Enablement", "Managed Application Services Large Enterprises", "Managed Application Services Midmarket" und "Implementation Services for Industry Clouds."

Die Studie stuft Accenture, Adesso SE, Capgemini, Cognizant, Deloitte, Deutsche Telekom und Infosys in jeweils vier Marktsegmenten als "Leader" ein. DIGITALL, HCLTech, IBM, Salesfive und Wipro erhalten diese Einstufung in je drei Quadranten. DIA, Factory42 und Reply sind "Leader" in jeweils zwei Segmenten sowie DotSource, Eigenherd, PwC, TCS und Tech Mahindra in je einem.

Zudem wird NTT DATA in zwei Marktsegmenten als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial. Cloudity, LTIMindtree, Tech Mahindra und Wipro erhalten diese Einstufung in je einem Marktsegment.

Für seine Performance im Bereich Kundenerfahrung erhält HCLTech die Auszeichnung "global ISG CX Star Performer for 2025" unter den Dienstleistern des Salesforce-Ökosystems. HCLTech erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage "Voice of the Customer", die Teil des Programms "ISG Star of Excellence" ist, der führenden Qualitätsauszeichnung in der Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Eine bearbeitete Version der Studie steht bei Cognizant zum Download bereit.

Die Studie "2025 ISG Provider Lens Salesforce Ecosystem Partners report for Germany" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

