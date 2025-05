Die Performance von WashTec im ersten Quartal 2025 war gemischt. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 7,9% auf 108,8?Mio.?EUR, angetrieben durch starke Ausrüstungsverkäufe in Europa, die die Schwäche im Geschäft mit Großkunden in Nordamerika mehr als ausglichen. Der Auftragseingang für Anlagen legte im Jahresvergleich deutlich zu, dank einer positiven Dynamik in allen Segmenten und Regionen, was zu einem höheren Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahr führte. Gleichzeitig ging das EBIT im Jahresvergleich um 3,9% auf 4,9?Mio.?EUR zurück, und die Marge sank um 60 Basispunkte auf 4,5%, was auf geringere Umsätze in Nordamerika zurückzuführen ist. Unter der Annahme, dass sich globale Handelskonflikte nicht weiter verschärfen und es keine größeren negativen Auswirkungen auf den Absatz von Autowaschanlagen gibt, bestätigte das Management seine vorsichtige Prognose für das Geschäftsjahr 2025: ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, ein EBIT-Wachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich sowie ein Free Cashflow von 35 bis 45?Mio.?EUR. Der hohe Auftragsbestand sowie das digitale Produktangebot dürften WashTec laut den Analysten von mwb research helfen, die Ziele für das Geschäftsjahr 2025 zu erreichen und den positiven Umsatztrend aufrechtzuerhalten. Die Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von 55,00?EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/WashTec%20AG