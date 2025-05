Bei Evotec hinterlässt das erste Quartal 2025 ein gemischtes Bild. Zwar blieb der Umsatz mit rund zwei Prozent unter den Markterwartungen, dafür konnte das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) mit einem Plus von acht Prozent über dem Konsens punkten. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt, was an der Börse mit verhaltener Reaktion ...

