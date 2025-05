Der DAX schloss am Mittwoch 0,6 Prozent tiefer. Die Aussicht auf US-chinesische Handelsgespräche am Wochenende in Genf konnte den Markt nicht stützen. Stattdessen belastete die Unsicherheit vor dem anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank die Stimmung. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert ...