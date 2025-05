FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax nähert sich am Donnerstag an einem der heißesten Tage der Berichtssaison wieder seinem Rekordhoch von 23.476 Zählern. Quartalszahlen und Zoll-Hoffnung treiben an. So stieg der deutsche Leitindex in den ersten Minuten nach dem Start um 0,80 Prozent auf 23.300 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,44 Prozent auf 29.299 Punkte hoch. Der Euroregion-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,8 Prozent zu.

In der Berichtssaison stehen am Donnerstag allein aus dem Dax sechs Unternehmen mit Quartalszahlen im Blick: Heidelberg Materials, Siemens Energy, Henkel, Infineon, Rheinmetall und Qiagen . Zudem müssen die Anleger eine Fülle an Zahlen von Unternehmen aus MDax und SDax verarbeiten. Im Dax lagen im frühen Handel Siemens Energy, Heidelberg Materials und Qiagen mit jeweils deutlichem Zuwachs auf den vorderen Plätzen.

Außerdem machen sich Anleger Hoffnung auf Linderung im globalen Zollstreit. US-Präsident Donald Trump berief für diesen Donnerstag eine Pressekonferenz ein und kündigte dabei ein "bedeutendes" Handelsabkommen mit einem "großen und hoch angesehenen Land" an. Nach einem Bericht der US-Zeitung "New York Times", die sich auf drei mit den Plänen vertraute Informanten beruft, soll es um ein Abkommen mit Großbritannien gehen. Es wäre die erste Vereinbarung mit einem wichtigen Handelspartner der USA seit Trumps weitreichender Verhängung von Strafzöllen./ajx/zb

