ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Buy" belassen. Die Darmstädter dürften im ersten Quartal durchwachsen abgeschnitten haben, schrieb Matthew Weston am Mittwochnachmittag in seinem Ausblick auf den Bericht Mitte Mai. Er erwartet den Healthcare-Bereich solide und deutliche Erholungssignale im Life Science Bioprocessing, allerdings eine schwache Nachfrage nach Life Science Lab Solutions und einen unsicheren Ausblick im Halbleiterbereich./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 16:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006599905