Es kommt zunehmend Bewegung im globalen Zollstreit, was zu weiterer Entspannung und Erholung an den Märkten führt. Donald Trump hat einen Handelsdeal für Donnerstag angekündigt, ein wichtiges Zeichen für die Anleger. Der DAX baut seine Gewinne in diesem Umfeld weiter aus und auch die Auto1-Aktie hat sich gefangen, nachdem der Titel nach den Zahlen am Mittwoch eine wilde Achterbahnfahrt vollzogen hat. Für Anleger ist das jetzt wichtig. US-Präsident Donald Trump hat für diesen eine Donnerstag Pressekonferenz ...

