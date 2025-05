Im ersten Quartal verkauft die Auto1 Group rund 204.000 Fahrzeuge. Das ist ein Plus von 24,6 Prozent und ein neuer Rekord. Der Umsatz steigt um 33,6 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro an. Beim Bruttogewinn gibt es ein Plus von 45,1 Prozent auf 236,4 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA verbessert sich von 17,0 Millionen Euro auf 58,1 Millionen ...

