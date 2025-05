Das Instrument 1NN ES0105251005 NEINOR HOMES SA EO 6,38 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.05.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2025The instrument 1NN ES0105251005 NEINOR HOMES SA EO 6,38 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.05.2025 and ex capital adjustment on 12.05.2025Das Instrument H2O DE000A255G02 ENAPTER AG INH O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.05.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2025The instrument H2O DE000A255G02 ENAPTER AG INH O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.05.2025 and ex capital adjustment on 12.05.2025Das Instrument PHI1 NL0000009538 KONINKL. PHILIPS EO -,20 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.05.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2025The instrument PHI1 NL0000009538 KONINKL. PHILIPS EO -,20 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.05.2025 and ex capital adjustment on 12.05.2025Das Instrument 3W7 NO0010078850 CAMBI ASA NK -,02 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.05.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2025The instrument 3W7 NO0010078850 CAMBI ASA NK -,02 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.05.2025 and ex capital adjustment on 12.05.2025Das Instrument ZC0 NO0012780958 STAINL.TANKERS NK 10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.05.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2025The instrument ZC0 NO0012780958 STAINL.TANKERS NK 10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.05.2025 and ex capital adjustment on 12.05.2025Das Instrument ZX61 US23346J1034 DSM-FIRMENICH AG SP.ADR EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.05.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2025The instrument ZX61 US23346J1034 DSM-FIRMENICH AG SP.ADR EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.05.2025 and ex capital adjustment on 12.05.2025Das Instrument BZI PLBZ00000044 SANTANDER POLSKA M ZY 10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.05.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2025The instrument BZI PLBZ00000044 SANTANDER POLSKA M ZY 10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.05.2025 and ex capital adjustment on 12.05.2025Das Instrument BGPA NL0000337319 KONINK.BAM GP TOON.EO-,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.05.2025 und ex Kapitalmassnahme am 12.05.2025The instrument BGPA NL0000337319 KONINK.BAM GP TOON.EO-,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.05.2025 and ex capital adjustment on 12.05.2025