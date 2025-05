DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Harvest Technology verzeichnet Fortschritte bei Kostensenkung und Vertriebspipeline im März-Quartal 2025

Harvest Technology verzeichnet Fortschritte bei Kostensenkung und Vertriebspipeline im März-Quartal 2025

Frankfurt (11.05.2025)

Harvest Technology Group meldet im März-Quartal 2025 gemischte, aber vielversprechende Ergebnisse: Das EBITDA lag bei -0,547 Mio. AUD, zeigte jedoch eine 19 %-ige Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal und eine Steigerung um über 460.000 AUD im Vergleich zu Q2 2025. Die Cash-Eingänge beliefen sich auf 501.000 AUD bei einem Gesamtumsatz von 938.000 AUD. Durch die erfolgreiche Platzierung wandelbarer Schuldverschreibungen sammelte das Unternehmen 1,6 Mio. AUD ein, wobei die Liquidität zum Quartalsende bei 596.000 AUD lag.

Operativ setzte Harvest Kostensenkungsmaßnahmen konsequent um, wobei Q3 das letzte Quartal mit Restrukturierungslasten war. Die Vertriebspipeline konnte durch neue Agenten und Händler verdoppelt werden, und ein Auftrag für Nodestream-Hardware für fünf weitere Schiffe eines Bestandskunden unterstreicht die Marktakzeptanz. Mit drei neuen Hardwaregeräten und dem Software-Update "Dragontail", das die Plattformen NodestreamX und NodestreamLive integriert, stärkt das Unternehmen seine Produktpalette.

Im Rahmen des 3-Jahres-Strategieplans wurde das EBITDA um 467.000 AUD gegenüber Q2 gesteigert, und das Ziel, bis FY27 profitabel zu werden, bleibt auf Kurs. Das Umsatzziel von über 10 Mio. AUD wird durch einen 11 %-igen Anstieg wiederkehrender Lizenzerträge gestützt, während die Break-even-Schwelle auf 6,5 Mio. AUD gesenkt wurde. Die Bruttomarge stieg von 72 % auf 74 %, was die Fokussierung auf lizenzbasierte Erlösmodelle reflektiert.

Die Liquiditätslage blieb mit einem Netto-Cashabfluss von 74.000 AUD stabil, wobei operative Ausgaben von 1,389 Mio. AUD insbesondere auf F&E (657.000 AUD) und Personal (392.000 AUD) entfielen. Rückwirkend verbuchte Restrukturierungskosten (161.000 USD) und Vorauszahlungen an europäische Vertriebsteams (159.000 USD) belasteten das Quartal, werden aber zukünftig reduziert erwartet.

Der Fokus liegt nun auf der Umsatzbeschleunigung über Reseller-Partner, der Vertiefung globaler Kundenverträge und der weiteren Kostenoptimierung. Die verbesserte Vertriebspipeline und die Produktinnovationen positionieren Harvest Technology gut, um die Profitabilitätsziele bis FY27 zu erreichen.

Harvest Technology Group ISIN: AU0000082422

