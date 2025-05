Der DAX hat den Sprung auf ein neues Rekordhoch geschafft. In der abgelaufenen Woche stieg das größte deutsche Börsenbarometer unter dem Strich um mehr als 400 Punkte und schloss +1,72% höher mit 23.492 Punkten. Auf dem Kaufzettel ganz oben standen die Papiere von Fresenius Medical Care und Commerzbank, landete am DAX-Ende. Geht die Rekordjagd weiter? Der deutsche Leitindex startete schwungvoll in die Woche, ehe es am Dienstag zu einem leichten Rücksetzer ...

