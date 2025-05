Pharma-Aktien wie Novo Nordisk stehen zum Wochenstart deutlich unter Druck. Grund ist die Ankündigung des US-Präsidenten Donald Trump, die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente in den USA senken zu wollen. Dazu will er heute eines der "folgenreichsten Dekrete" in der Geschichte der USA unterzeichnen, so Trump auf seiner Onlineplattform "Truth Social".

